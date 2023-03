Powstanie przejście dla pieszych w osi nowego mostu

Most przez Wisłę ma być nową wizytówką Warszawy. Prace są już bardzo zaawansowane.

"Chcemy zadbać też o infrastrukturę w jego najbliższej okolicy. Dlatego szczególnie dobrą informacją jest to, że radni Warszawy przyznali nam pieniądze na zaprojektowanie i wybudowanie nowego przejścia dla pieszych przez ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, na wysokości Karowej" - informuje Zarząd Dróg Miejskich.

Przejście za dwa miliony złotych

"Chcemy, aby po wybudowaniu nowego mostu, mogli zrobić to w bardziej komfortowy sposób, czyli na powierzchni. Nowe przejście ma znajdować się w osi mostu. Ma być wyposażone w sygnalizację świetlną i przejazdy rowerowe" - przekazują drogowcy. "Planowana inwestycja jest więc strategicznie połączona z budową nowego mostu i stanowić będzie kontynuację trasy pieszo-rowerowej. Sam most przybliży Pragę do centrum, łącząc w poziomie chodnika rewitalizowane obszary prawobrzeżnej Warszawy z Bulwarami Wiślanym" - dodają.