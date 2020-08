Przejścia przy rondzie Dmowskiego nie powstaną w tym roku

O wytyczeniu zebr na rondzie Dmowskiego władze miasta mówiły już sześć lat temu . Za takim rozwiązaniem opowiadał się ówczesny wiceprezydent stolicy Jacek Wojciechowicz. Na przestrzeni lat urzędnicy różnie podchodzili do tego pomysłu - w 2016 roku stwierdzili nawet, że przejść w tym miejscu wytyczyć się nie da . Do propozycji zmian jednak powrócono. A w 2018 roku zlecono stworzenie wielobranżowej dokumentacji budowlanej, uwzględniającej między innymi projekt organizacji ruchu, program sygnalizacji świetlnej uwzględniający przejścia dla pieszych oraz projekt elektryczny.

Nowego terminu nie ma

Stołeczni urzędnicy przyznają teraz, że nie ma szans, by prace przy wyznaczaniu przejść rozpoczęły się w tym roku. Jak się dowiedzieliśmy, projekt wciąż znajduje się w Biurze Polityki Mobilności i Transportu. To kolejne opóźnienie, jakie łapie ten projekt. O poprzednim - kilkumiesięcznym informowaliśmy na tvnwarszawa.pl we wrześniu ubiegłego roku. Co dokładnie dzieje się z projektem?