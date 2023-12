Przebudują ulicę do żłobka, umowa podpisana

Żoliborscy urzędnicy podpisali umowę na projekt budowy ulicy Ficowskiego, która ma prowadzić między innymi do nowego zespołu żłobkowo-przedszkolnego. Przy okazji przebudowana zostanie też magistrala wodociągowa, która znajduje się pod ulicą. Całość dokumentacji ma być gotowa w ciągu 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Jak przekazał urząd dzielnicy, umowa została podpisana 29 listopada 2023 roku. Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem ma objąć odcinek ulicy Ficowskiego od skrzyżowania z ulicą Szamocką i ulicą Kaliny Jędrusik "do skrzyżowania projektowanych dróg 11KD-D i 12KD-D, wraz z tym skrzyżowaniem i z połączeniem z drogą 12 KD-D".

Przebudowa poprawi komfort dojścia i dojazdu

Urzędnicy zapewnili, że przebudowa zapewni obsługę komunikacyjną dla projektowanego zespołu żłobkowo-przedszkolnego, ale też poprawi komfort dojścia i dojazdu do budynku przy ulicy Ficowskiego 6. Obecnie mieszkańcy częściowo muszą się poruszać po zdegradowanych płytach chodnikowych i płytach. Długość przeznaczonego do przebudowy odcinka drogi to około 250 metrów.