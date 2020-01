Przebudowa Wisłostrady bis. Urzędnicy ugięli się pod protestami. Zasadzą więcej drzew

- Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjął decyzję, żeby wykonać kilkaset, około 500, nowych nasadzeń zieleni na Pradze - poinformowała Justyna Glusman odpowiedzialna w stołecznym ratuszu za sprawy zieleni. To reakcja urzędników na petycję mieszkańców oburzonych wycinką pół tysiąca drzew w związku z przebudową Wybrzeża Helskiego i Szczecińskiego.

Przypomnijmy: chodzi o przebudowę ulic Wybrzeże Szczecińskie i Wybrzeże Helskie na odcinku około 2,2 kilometra od ulicy Okrzei do ulicy Wybrzeże Puckie. Remont obejmie prace drogowe i budowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego. W środę radny Pragi Północ Grzegorz Walkiewicz wystosował petycję w sprawie ochrony drzew, które muszą zostać wycięte. Zwracał uwagę, że "inwestycja ma być realizowana kosztem 500 drzew i kilkudziesięciu tysięcy krzewów rosnących na cennym przyrodniczo obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. Radny zaapelował do władz Warszawy o zmiany: chciał, by inwestycja tak bardzo nie ingerowała w środowisko.