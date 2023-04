Wylewają beton na wiadukcie Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli

czytaj dalej

Koleje Mazowieckie w majówkę zachęcają do podróży pociągami. Przewoźnik wydłuża okres obowiązywania biletu wycieczkowego. Oferta będzie ważna od 28 kwietnia do 3 maja. Na takim bilecie można przejechać nawet 200 kilometrów. Ważny jest on jeden dzień.