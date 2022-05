Wyrwa w nowej drodze rowerowej. Urzędnicy tłumaczą, dlaczego ścieżka jest wciąż rozkopana

Jak opisuje nasz reporter Tomasz Zieliński, we wtorek rano na wygrodzonym fragmencie toczyły się wciąż prace. Rowerzyści muszą go omijać, zjeżdżając na chodnik. Teoretycznie jest on w tym miejscu dość szeroki, ale może to powodować problemy. Po pierwsze, wystaje na niego ponadmetrowa część wygrodzenia. Po drugie, ten odcinek bywa w godzinach szczytu zatłoczony, przez co konieczna jest duża ostrożność i lawirowanie między pieszymi.