Przebudują rondo i zwężą aleję w centrum. Jest przetarg

Drogowcy zrobili duży krok do zapowiadanej od lat przebudowy ronda Czterdziestolatka i zwężenia alei Jana Pawła II. Ogłosili właśnie przetarg na prace w tym rejonie stolicy. I pokazali na wizualizacjach, jakie zmiany czekają warszawiaków.

Trzy zamiast pięciu pasów

W wizji ratusza ulica ma stać się reprezentacyjną przestrzenią, której wygląd będzie przystawał do lokalizacji w ścisłym centrum stolicy. Aleja Jana Pawła II zostanie zwężona. - Obecnie kierowcy mają do wykorzystania w okolicy Dworca Centralnego pięć pasów, z których w pełni nie korzystają. Po modernizacji będą trzy pasy. Dzięki temu zyskamy miejsce na więcej zieleni czy szersze chodniki - tłumaczy Karolina Gałecka, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich.

Naziemne przejścia dla pieszych

Do kompletu zabraknie pasów w Alejach Jerozolimskich na wysokości Dworca Centralnego.

Przystanki dostosowane dla niepełnosprawnych

"W ramach prac wyremontowana zostanie też jezdnia i chodniki, które teraz będą szersze. Stanie się to dzięki przeniesieniu parkowania do nowych zatok postojowych. Standardem przy okazji tego typu inwestycji jest też likwidacja barier architektonicznych — krawężniki zostaną obniżone, zaś przystanki autobusowe wyposażone w rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością" – dodaje ratusz w komunikacie.

Przybędzie dwa razy więcej drzew

Droga dla rowerów

Istniejąca droga dla rowerów wzdłuż Jana Pawła II, która kończy się przy rondzie ONZ, zostanie przedłużona w kierunku Mokotowa. "Po zachodniej stronie alei droga dla rowerów będzie przeprowadzona przez rondo Czterdziestolatka i doprowadzona aż do Nowogrodzkiej. Dwa przedzielone dotychczas odcinki tej ulicy połączy nowy przejazd rowerowy" - wyjaśnia ratusz.

Po zakończeniu prac w alei Jana Pawła II rowerzyści będą mogli pokonać Nowogrodzką w obu kierunkach na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Koszykowej. Droga dla rowerów i przejazd rowerowy po południowej stronie ronda ONZ zostaną poszerzone z dwóch do trzech metrów. Na nowej trasie wykonane zostaną łączniki rowerowe do ślepo zakończonych ulic Siennej i Śliskiej. Miasto ustawi też ponad 100 stojaków rowerowych.