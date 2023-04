Więcej zieleni na placu Trzech Krzyży. Posadzą 28 drzew. Jest przetarg

Nie cztery, jak początkowo planowano, a 28 nowych drzew pojawi się na przebudowywanym placu Trzech Krzyży. Drogowcy ogłosili przetarg na dodatkową zieleń. Trwają też przygotowania do oddania do użytku wschodniej jezdni. Inwestycja ma być skończona latem.

Skują beton z "wysp ciepła"

Na placu Trzech Krzyży pojawi się łącznie 28 nowych drzew. Cztery grusze już zostały posadzone w jego północnej części, reszta stanowi zaś przedmiot trwającego przetargu. To 16 lip i 8 głogów. Będą to drzewa o wysokości ok. 6 m i minimalnym obwodzie pnia od 30 cm (głogi) do 50 cm (lipy). "Dzieła dopełnią nowe trawniki, żywopłoty oraz skupiska bylin. To ponad 2700 m kw. terenów zielonych – zachowane zostaną wszystkie istniejące oraz utworzone nowe" - informuje ZDM.