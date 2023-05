Grusze już są, posadzą jeszcze lipy i głogi. Pięć ofert na dodatkową zieleń na placu Trzech Krzyży

"Jeżeli postępowanie uda się rozstrzygnąć, to wykonawca będzie miał 120 dni na przeprowadzenie prac. Budżet, jakim dysponujemy, to ponad 1,4 miliona złotych. Oferty wydają się być korzystne. Mamy nadzieję, na szybkie rozstrzygnięcie przetargu - podaje w komunikacie ZDM.

Na placu Trzech Krzyży pojawi się łącznie 28 nowych drzew. Cztery grusze już zostały posadzone w jego północnej części, reszta stanowi przedmiot trwającego przetargu. To 16 lip i osiem głogów. Będą to drzewa o wysokości około sześciu metrów i minimalnym obwodzie pnia od 30 centymetrów (głogi) do 50 centymetrów (lipy). Powstaną też nowe trawniki, żywopłoty oraz skupiska bylin. To ponad 2700 metrów kwadratowych terenów zielonych. Zachowane zostaną wszystkie istniejące, będą też nowe.