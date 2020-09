Zmiany na jednym z "czarnych punktów" Ochoty

"Do wypadków i kolizji dochodziło tu wyjątkowo często - od 2015 roku odnotowaliśmy 14 zdarzeń drogowych, w tym pięć na zebrze" - piszą o skrzyżowaniu ulic Grójeckiej z Harfową i Racławicką drogowcy i chwalą się postępami przy jego przebudowie. Bezpieczeństwo ma poprawić sygnalizacja, drugie przejście dla pieszych i lewoskręt z obu podporządkowanych ulic.

Pod koniec ubiegłego Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych rozpoczął przebudowę skrzyżowania. "Obecnie prace wiążą się głównie z układaniem chodników i przygotowaniem jezdni pod asfaltowanie, między innymi w sąsiedztwie torów tramwajowych. Na ułożenie nawierzchni czekają także wlot ulicy Harfowej, pas do zawracania na Grójeckiej i lewoskręt w Racławicką" - informuje Zarząd Dróg Miejskich o postępach prac i dodaje, że wytyczony też został ślad ścieżek rowerowych przygotowanych pod położenie asfaltu.

Będzie szerzej, z przejazdami dla rowerzystów

W ramach przebudowy zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu. Kierowcy stracą możliwość skrętu w prawo z Grójeckiej w Harfową, która stanie się ulicą jednokierunkową. Możliwy za to będzie wyjazd w prawo oraz jazda w lewo i na wprost w Racławicką.

"Racławicka w obrębie skrzyżowania po stronie południowej będzie mieć drugą jezdnię. Dzięki temu poprawi się wjazd i wyjazd z tej ulicy. Możliwy stanie się skręt w lewo w ul. Grójecką. Do tej pory kierowcy mogli tylko skręcać w prawo. Obecnie prowadzone przy nowej jezdni prace związane są z przygotowywaniem podbudowy pod asfaltowanie" - informuje ZDM.

Wcześniej skrzyżowanie było bardzo wąskie i - jak zwracają uwagę drogowcy - przypominało bardziej lukę do skrętu w lewo z Grójeckiej w Racławicką. Teraz ma być szersze, dzięki czemu kierowcy jadący od strony Hynka będą mogli tam zawracać. "Dotychczasowa zawrotka przed skrzyżowaniem zostanie zlikwidowana. W ciągu Grójeckiej powstanie za to oczekiwany przez kierowców lewoskręt w Racławicką. Poprawi to komfort jazdy lewym pasem dla kierujących się od strony centrum na wprost" - zapowiadają drogowcy.