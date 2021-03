Skrzyżowanie jak nowe. Tylko te skrzynki...

"Przeciągają się ustalenia"

Zapewnia, że to jeszcze nie koniec prac w tym rejonie. - Przebudowa Anielewicza jeszcze nie jest skończona, tam jest kilka rzeczy do poprawki. Te skrzynki, co oczywiste, nie zostaną w tym miejscu, bo nie mogą stać na środku drogi rowerowej. Będą przesunięte, tylko przeciągają się ustalenia między projektantem a Innogy. Trudno mi powiedzieć kiedy, ale to kwestia najbliższych tygodni - przekazał nam Jakub Dybalski.

Jak przyznał, póki co "wygląda to rzeczywiście niezbyt szczęśliwie". Wyjaśnił, że miejsce jest wygrodzone, bo musi być wyraźnie i jednoznacznie zabezpieczone. - Szczęściem w nieszczęściu, to jest akurat łącznik, skracający wjazd na pas rowerowy na Anielewicza z drogi wzdłuż Esperanto. Nie jest to główny ciąg rowerowy i można go dość łatwo wyminąć - ocenił rzecznik drogowców.