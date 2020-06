Nowa ścieżka rowerowa, rondo zamiast niebezpiecznego skrzyżowania. Przebudowa Anielewicza

Droga rowerowa i rondo

"Obecnie tarcza skrzyżowania jednopasmowych ulic Anielewicza i Karmelickiej jest bardzo rozległa, ma ponad 22 metry średnicy. Same wyloty ulicy Karmelickiej rozszerzają się na łuku do ponad 13 metrów. Szerokie promienie łuków zachęcają do szybkiej jazdy, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji" - tłumaczą konieczność przebudowy urzędnicy.