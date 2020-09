Przeciwnicy ograniczeń związanych z koronawirusem idą przez centrum Warszawy

Pokojowy przemarsz

- To około 400 osób, którym przewodzi były kandydat na prezydenta RP Paweł Tanajno. To osoby, które nie zgadzają się na ograniczenia handlu, turystyki czy imprez wprowadzone przez pandemię koronawirusa - wyjaśnia Zieliński. Dodaje, że przemarsz ma pokojowy charakter. - Uczestnicy kierują się w stronę Sejmu pod eskortą policjantów. Jest spokojnie, niosą banery i i transparenty z napisem "Strajk przedsiębiorców" oraz flagi państwowe. Protestujący wyraźnie zaznaczają, że nie są przeciwko noszeniu maseczek, nie mają nic przeciwko nim - mówi dalej nasz reporter.

Trasa przemarszu

"Powstrzymać przestępczość+"

To kolejny protest osób, które sprzeciwiają się ograniczeniom związanym z pandemią. Poprzednia taka manifestacja pod hasłem "Zakończyć plandemię! Dość kłamstw!" odbył się w ostatnią sobotę. Uczestnicy marszu zarzucali mediom i politykom, że nie informują społeczeństwa rzetelnie o epidemii koronawirusa, że ukrywają informacje o innych zgonach w tym czasie, a także że nie mówią o szkodliwych - ich zdaniem - skutkach noszenia maseczek. Liderka marszu Justyna Socha z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach "Stop Nop" zapowiedziała wtedy, że kolejna demonstracja odbędzie się właśnie 16 września przed budynkiem Sejmu.

Tym razem marsz przejdzie pod hasłem "Powstrzymać przestępczość+". - Ogólnie sprzeciwiamy się nieodpowiedzialnej polityce antyepidemiologicznej. Tym razem jednak będzie to rozszerzona forma protestu nie tylko przeciwko tej polityce, ale przede wszystkim naruszaniu wolności praw obywatelskich przy okazji walki z koronawirusem - mówi tvnwarszawa.pl organizator akcji i zarazem lider "Strajku Przedsiębiorców" Paweł Tanajno.

Tanajno zastrzega, że nie neguje istnienia koronawirusa, lecz sposób walki z nim. - Mamy koronawirusa, nie ma nad czym dyskutować, ale przy okazji walki z nim, gwałcone są wszelkie prawa obywatelskie. Do tego dochodzi "przestępczość plus" w użyciem magicznego zwrotu "Covid-19". Niedługo nas okradną, ale zrobią to w duchu z walki z koronawirusem - krytykuje.