Usiedli na jezdni w centrum. "Klimatyczny stan wyjątkowy" 

Zablokowany został odcinek od Emilii Plater do ronda Czterdziestolatka, czyli jezdnia prowadząca w stronę Ochoty. Na miejsce przyjechała policja. - Funkcjonariusze dążą do udrożniania ruchu, jednak kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość - przekazała Irmina Sulich z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.

W związku z protestem środowisk ekologicznych zostały zablokowane Al. Jerozolimskie od Ronda Dmowskiego do ul. Emilii Plater. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Policjanci prowadzą czynności zmierzające do udrożnienia ruchu. Kierowane będą wnioski o ukaranie.

Utrudnienia

Protesty ekologów

To nie pierwszy protest ekologów w tym tygodniu. W czwartek po południu aktywistka ekologiczna przykleiła swoją dłoń do szklanych drzwi jednego z budynków sejmowych przy Wiejskiej 1. Odmówiła przyjęcia pomocy od strażaków. Ruch Extinction Rebellion Polska poinformował o tym w internecie. "Zablokowaliśmy wejście do Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Nie zgadzamy się na bezczynność posłów i posłanek wobec katastrofy klimatycznej" - napisano.