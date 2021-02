Manifestacja taksówkarzy po ataku na jednego z nich. "Ponad 200 pojazdów"

"Niech do Darka dotrze przekaz, że jesteśmy z nim"

"Wczoraj jeden z nas został brutalnie zaatakowany. Takie zdarzenie w ogóle nie może mieć miejsca, a jednak nastąpiło. Co to oznacza? Oznacza, że zapomnieli jaką jesteśmy siłą i czas najwyższy to zmienić. Zapomnieli, co znaczy zaatakować taksówkarza. A my jesteśmy od tego, żeby im przypomnieć" – czytamy w wiadomości, którą rozesłali do siebie taksówkarze. Dotarł do niej nasz reporter.