Protest Strajku Kobiet przed Sejmem. Przeciwko projektowi ustawy o zakazie aborcji

1 grudnia w Warszawie przed Sejmem i w innych miastach Polski odbywają się protesty osób związanych ze Strajkiem Kobiet pod hasłem "#NieChciejPolskoMojejKrwi". Uczestniczki sprzeciwiają się projektowi ustawy, który ma być rozpatrywany w Sejmie i - jeśli w przyszłości zostanie przegłosowany - doprowadzi do całkowitego zakazu aborcji w Polsce.

Protest w Warszawie rozpoczął się około godziny 18. Na 1 i 2 grudnia w Sejmie planowane jest pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy, który dotyczy "przywrócenia stanu zgodności z Konstytucją w zakresie ochrony życia dzieci poczętych, a także rozciągnięcia stosowania przepisów Kodeksu karnego dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego na dzieci poczęte". Skutkiem przyjęcia tego projektu ma być wprowadzenie bezwzględnego zakazu przerywania ciąży.

- Przed Sejmem są osoby ze Strajku Kobiet. Obok manifestują też przeciwnicy aborcji. Są tu też duże siły policyjne, które odgradzają od siebie grupy - mówi reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński.

"Całkowity zakaz aborcji, rejestr ciąż, Instytut Kontroli Macic. To wszystko szykuje nam PiS razem z faszystami z Konfederacji, na życzenie i ku zadowoleniu polskich biskupów i innych fundamentalistów nienawidzących kobiet. Za mało nas umiera. Za mało nas ma zmarnowane życie. Za mało nas cierpi. Pisowska nienawistna ojczyzna się znów o nas upomina. A my ostrzegamy: #NieChciejPolskoMojejKrwi" - napisał Strajk Kobiet na Facebooku w zapowiedzi środowego wydarzenia.

Strajk Kobiet. Protest przed Sejmem 1 grudnia Protest przed Sejmem | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Protest przed Sejmem | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Protest przed Sejmem | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Protest przed Sejmem | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Protest przed Sejmem | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Protest przed Sejmem | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Protest przed Sejmem | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Protest przed Sejmem | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Protest przed Sejmem | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Protest przed Sejmem | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Protest przed Sejmem | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Protest przed Sejmem | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Protest przed Sejmem | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Protest przed Sejmem | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Protest przed Sejmem | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Protest przed Sejmem | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Protest przed Sejmem | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Protest przed Sejmem | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Protest przed Sejmem | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Protest przed Sejmem | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Rejestr ciąż i projekt Instytutu Wróblewskiego

Uczestniczki manifestacji sprzeciwiają są nie tylko projektowi ustawy o zakazie aborcji, ale też innym planom.. Chodzi również o "rejestr ciąż". "Od 1 stycznia wszelkie podmioty lecznicze będą wprowadzać do Systemu Informacji Medycznej informacje o pacjentkach z ciążami" - napisał w ubiegłym tygodniu na Twitterze senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia.

W środę rządowe Centrum e-Zdrowie wydało oświadczenie w tej sprawie. Czytamy w nim, że "konieczność raportowania i pozyskania informacji o ciąży jest podyktowana względami medycznymi". "Ponadto wykorzystanie informacji o ciąży jest niezbędne do weryfikacji uprawnień dodatkowych, jak np. uprawnień ciężarnych do otrzymania bezpłatnych leków lub prawa dostępu do świadczeń poza kolejnością" - dodało Centrum e-Zdrowie.

Strajk Kobiety przeciwny jest również projektowi Instytutu Wróblewskiego. Posłowie PiS złożyli na początku listopada w Sejmie projekt ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii. Projektodawcą jest między innymi poseł Bartłomiej Wróblewski, który by współautorem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia prawa antyaborcyjnego. Do najważniejszych zadań instytutu zaliczono między innymi gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie organom władzy publicznej informacji o zjawiskach i procesach demograficznych, społecznych i kulturowych w Polsce, a także przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych oraz organizowanie oraz prowadzenie badań naukowych, a także opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń pod względem ich wpływu na sytuację rodzin, dzietność oraz inne procesy demograficzne.

Projekt ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii wzbudził podczas pierwszego czytania w Sejmie duże emocje. Doszło do gorącej dyskusji na sali plenarnej. Zdaniem opozycji "to projekt, który za 30 milionów złotych ma promować wybrany przez wnioskodawców konserwatywny, katolicki model rodziny i świata".

- To jest taki moment, że trzeba mówić do tej władzy językiem, który ona rozumie. Zwracamy się do posłów PiS i Konfederacji, bo to oni ostatecznie zdecydują o tym, czy projekt Ordo Iuris – fundamentalistów Kościoła i faszystów, zostanie przegłosowany. To oni będą głosować, dlatego idziemy teraz przeciwko nim w tej akcji ostrzegawczej - mówiła w ubiegłym tygodniu liderka Strajku Kobiet Marta Lempart, zapowiadając środowe akcje w całej Polsce.

Autor:mp/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl