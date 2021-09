Protest ratowników medycznych. Śmigłowiec LPR musiał lądować w Alejach Jerozolimskich

Z powodu braku dostępnej karetki, do osoby z podejrzeniem udaru w Alejach Jerozolimskich został zadysponowany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ruchliwa arteria była przez jakiś czas zablokowana. Od środy w Warszawie trwa protest ratowników medycznych i do niektórych zdarzeń wysyłane są właśnie helikoptery.

Protest ratowników

1 września, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w Warszawie rozpoczął się protest ratowników medycznych, którzy protestują przeciwko niskim wynagrodzeniom i złym warunkom pracy. W środę do pracy nie stawiło się wielu z nich i w efekcie - według nieoficjalnych informacji - do pacjentów nie wyjechało co najmniej 40 z 80 zespołów. Z kolei rzeczniczka wojewody mazowieckiego podała, że tego dnia nieaktywnych było 31 zespołów. Sytuacja była na tyle poważna, że z powodu braku karetek tego dnia również na terenie stolicy do niektórych zdarzeń dysponowane były śmigłowce LPR.