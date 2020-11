Protest przewoźników. Autokary wolnym tempem przejeżdżają przy kancelarii premiera

"Prowadzone przez nas przedsiębiorstwa praktycznie w jeden dzień zostały pozbawione przychodów. Rodzinne firmy przewozowe, budowane niejednokrotnie przez wiele pokoleń, oparte wyłącznie o polski kapitał, dzisiaj bankrutują" - skarżą się przewoźnicy. Dlatego we wtorek zorganizowali zmotoryzowany protest w największych miastach. W Warszawie - w Alejach Ujazdowskich.

Kręcą kółka w Alejach Ujazdowskich

Jak zaznaczył nasz reporter, porządku pilnuje kilka radiowozów policji. - W momencie, kiedy autokary zajęły dwa pasy jezdni, policjanci polecili kierowcom przez okno, by wrócili wyłącznie na prawy pas - wskazał Szmelter. Dodał też, że protestujący jadą z taką przepustowością, na jaką pozwala im również sygnalizacja świetlna.

Z kolei sami organizatorzy przekazali nam, że wydarzenie potrwa do około godziny 17. Zaznaczyli, że w tym czasie zorganizują na ulicach polskich miast "zsynchronizowane przejazdy techniczne" - zgodne z instrukcjami producentów.

Na konferencji prasowej odniósł się do nich szef kancelarii premiera Michał Dworczyk: Rząd analizuje sytuacje i możliwości różnych form pomocy. Do tej pory zaangażowaliśmy poważne środki w gospodarkę i chronienie miejsc pracy. Udało nam się ochronić około 5 milionów miejsc pracy. Ochrona miejsc pracy to jeden z priorytetów rządu Mateusza Morawieckiego.