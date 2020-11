Przez dwie godziny jeździli przy kancelarii premiera. Protest przewoźników i branży turystycznej

Kręcili kółka w Alejach Ujazdowskich

Na konferencji prasowej odniósł się do nich szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. - Rząd analizuje sytuację i możliwości różnych form pomocy. Do tej pory zaangażowaliśmy poważne środki w gospodarkę i chronienie miejsc pracy. Udało nam się ochronić około 5 milionów miejsc pracy. Ochrona miejsc pracy to jeden z priorytetów rządu Mateusza Morawieckiego - powiedział.

Do protestu dołączyła branża turystyczna

- Przede wszystkim domagamy się i to już radykalnie, aby rząd zaliczył nas do kolejnej utworzonej tarczy antykryzysowej 6.0, ponieważ zostaliśmy pominięci. Mimo tego, że na poprzednich protestach, na poprzednich przejazdach, w poprzednich miejscach pisaliśmy do premiera i do ministerstwa, któremu podlega transport. Prosiliśmy o pomoc, ale zostaliśmy pominięci – mówił jeden z przedstawicieli branży transportowej.