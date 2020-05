Po południu protest w centrum. Mogą być utrudnienia

Jak zapowiedzieli organizatorzy protestu na facebookowej grupie "Strajk przedsiębiorców", chętni zgromadzą się o godzinie 15. na placu Zamkowym. Główne hasła protestu to: godność, wolność i własność. Planowane są przemowy i przemarsz. Zaczną od Krakowskiego Przedmieścia i przejdą przed pałac prezydencki, gdzie zaplanowali postój. Następnie przejdą na plac Trzech Krzyży, później przed Sejm. Tam liczą na spotkanie z przedstawicielami klubów sejmowych - jak piszą - "w celu uzgodnienia wprowadzenia zmian w prawie przywracających suwerenność narodowi". Organizatorzy zapowiedzieli też, że w zależności do przebiegu rozmów, protestujący sami zadecydują o ewentualnym zakończeniu demonstracji. Możliwe, że przejdą pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. "Będziemy tam legalnie okupować al. Ujazdowskie aż do realizacji naszych postulatów" - przekazali w zapowiedzi.