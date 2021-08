"Obywatelskie zamknięcie eks-Trybunału Konstytucyjnego". Weszli za ogrodzenie, interweniowała policja

Policjanci legitymowali uczestników akcji. Ci dowodzili, że funkcjonariusze nie mają podstaw do interwencji, a demonstracja jest spontaniczna, co za tym idzie legalna. Podkreślali jej pokojowy charakter.

Jak dodał, osoby te zostały wylegitymowane i "przeprowadzono z nimi czynności". Policja analizuje obecnie zebrane materiały "pod kątem ewentualnych przestępstw". - Będą one przekazywane do prokuratury. Mowa chociażby o możliwości naruszenia miru domowego. W jednym przypadku również mamy do czynienia z sytuacją, gdy mogło dojść do znieważenia godła. Zostało ono obklejone - powiedział rzecznik KSP.