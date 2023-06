"Dla moich wnuczek, dla moich synowych, dla nas wszystkich". Protesty przed Ministerstwem Zdrowia po śmierci ciężarnej Doroty

- Wszystko to mówicie do lekarzy - usłyszeli uczestnicy przemarszu przed budynkiem Ministerstwa Zdrowia w Warszawie, gdzie wieczorem dotarł protest.

- Jeśli tylko widzicie, że ktoś nam bliski, osoba ma problem tak, jak dziewczyny, które nie przeżyły idziecie i mówicie wprost: macie obowiązek ratować - zwracano się do tłumu. Jak podkreślano, wiele osób jest poruszonych losem kobiet, które zmarły w szpitalach.

Protestujący przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia

Tuż przed końcem wydarzenia z megafonu uczestnicy usłyszeli: "Przyszliśmy pod Ministerstwo Zdrowia, bo wiemy, kto zarządza lekarzami, lekarkami. Wiemy, kto tworzy ten antyaborcyjny klimacik. Wiemy też, kto zafundował nam zaostrzenie prawa w 2020 roku i oczekujemy od Ministerstwa Zdrowia, żeby się po prostu w końcu ogarnęło. Bo to już jest naprawdę o sześć śmierci za dużo, a tylko o tych wiemy".

Obok budynku Ministerstwa Zdrowia, parę budynków dalej jest kuria. - Czy to przypadek? - pytali organizatorzy. Zwrócili się do uczestników, by pokazali "środkowy palec".