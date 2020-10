Protest górników na ulicach stolicy. Idą przed kancelarię premiera

Po godzinie 12 protestujący ruszyli w stronę kancelarii premiera. Wcześniej udało im się zostawić na Nowogrodzkiej petycję, która ma trafić do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o stosunek górników do ich pracy, do wydobycia węgla, które musi być stopniowo przerywane. Taką samą petycję chcą jeszcze złożyć złożyć u premiera.