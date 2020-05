"Przejechał policjantce po nodze, uszkodził radiowóz". Pościg za kierowcą z promilami

Po krótkim pościgu kierowca osobowej toyoty został zatrzymany. Jak podała komenda stołeczna, wcześniej nie zatrzymał się do kontroli i przejechał policjantce po nodze. Badanie wykazało, że miał prawie trzy promile alkoholu.

Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 20 na ulicy Prostej pomiędzy rondem ONZ a Towarową. - Otrzymaliśmy zgłoszenie o kierowcy osobowej toyoty, który miał jechać "od lewej do prawej" - przekazał Piotr Świstak z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji.