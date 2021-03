Zderzenie uchwycone kamerą, prokuratura umorzyła sprawę. "Materiały zostaną przekazane policji"

Prokuratura umorzyła postępowanie po zderzeniu na Wale Miedzeszyńskim, do którego doszło nieco ponad miesiąc temu. Była to kolizja, dlatego czynności będą kontynuowane w kierunku wykroczenia przez policję. Ta z kolei nie odpowiada na pytanie, czy poszukiwany kierowca, który odjechał z miejsca zdarzenia, został ustalony.

Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl rozmawiał wówczas z jednym z kierowców, który był uczestnikiem tego zdarzenia. Jak opisywał w rozmowie z naszym reporterem, jechał prawym pasem w kierunku Otwocka, kiedy z bocznej ulicy wyjechał inny samochód, włączając się do ruchu. - Relacjonuje, że chcąc uniknąć zderzenia, odbił na lewy pas i wtedy doszło do innego zderzenia – zaznaczył Węgrzynowicz.

Policja potwierdziła, że w zdarzeniu uczestniczyło trzecie auto - bmw, ale jego kierowca odjechał z miejsca zdarzenia. - Prowadzimy postępowanie i wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia – powiedziała 15 lutego nadkomisarz Joanna Węgrzyniak, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII. Zaznaczyła też, że funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie z jednego z aut biorących udział w zdarzeniu i prowadzą czynności zmierzające do ustalenia, kim była osoba kierująca bmw, które odjechało z miejsca.

Sprawa umorzona

Jeszcze w lutym sprawa trafiła do prokuratury, gdzie była prowadzona w kierunku artykułu 177 paragraf 1 Kodeksu karnego, czyli nieumyślne spowodowanie wypadku.

- Dziś [we wtorek - red.] sprawa została umorzona, ponieważ obrażenia, które odniosła osoba poszkodowana w zdarzeniu, trwały poniżej siedmiu dni. W takiej sytuacji umarza się postępowanie wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego. Materiały zostaną przekazane do policji, celem przeprowadzenia postępowania o wykroczenie. To policja będzie ustalała okoliczności i stawiała zarzuty – poinformowała prokurator Katarzyna Skrzeczkowska z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.