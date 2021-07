Potrącił niepełnosprawnego na Marszałkowskiej. Miał zatrzymane prawo jazdy. Zarzuty i wniosek o areszt

Śledztwo w sprawie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę przy Marszałkowskiej, nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście - Północ. Podejrzany o jego spowodowanie Patryk D. po zdarzeniu został badany alkomatem i narkotestem, pobrano mu także krew do badań toksykologicznych. Wyniki dwóch pierwszych testów dały wynik negatywny, a mężczyzna został zwolniony do domu.