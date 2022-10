"Niekontrolowane przemieszczenie podpory" w czasie rozbiórki wiaduktu Marywilskiej

Jak informują miejscy drogowcy podczas prac doszło do "niekontrolowanego przemieszczenia podpory". Nie wiadomo, kiedy uda się przywrócić ruch na ulicy, która miała być zamknięta przez weekend.

- Podczas rozbiórki części ponad pięćdziesięcioletniego wiaduktu doszło do niekontrolowanego przemieszczenia podpory. Na skutek powstałych przemieszczeń stwierdzono, że dźwigary płyty wiaduktu przeznaczonego do obsługi ruchu kołowego, utraciły swoją stabilność, co powoduje zagrożenie dla bezpiecznej eksploatacji obiektu - informuje Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.

Wykonawca powiadomił o zaistniałej sytuacji miejskie służby. O zagrożeniu powiadomiony został również Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który zdecydował, że ruch na pozostałej części wiaduktu jest wykluczony.

Nie zapewnia bezpieczeństwa

Przypomnijmy - na początku września rozpoczęła się przebudowa starego wiaduktu w ciągu Marywilskiej. Wprowadzony został ruch wahadłowy. - Do tej pory zakres prac nie ingerował w leciwą konstrukcję obiektu, dlatego zgodnie z czasową organizacją ruchu były możliwe roboty pod ruchem. W czasie prac po zachodniej stronie wiaduktu ruch, wahadłowo, miał odbywać się po jezdni na stronie wschodniej. I po wybudowaniu strony zachodniej, miał zostać przeniesiony, by wykonawca mógł zająć się stroną wschodnią obiektu - informuje Dybalski.

W piątek wykonawca rozpoczął kolejny etap - wyburzania zachodniej części wiaduktu. Na ten czas cały obiekt został zamknięty dla ruchu. Ten etap miał zakończyć się w poniedziałek, 24 października. - Jednak podczas bardziej zaawansowanych prac rozbiórkowych okazało się, że stan techniczny zakrytych wcześniej elementów konstrukcji stwarza zagrożenie. Ze względu na fakt, że elementy były ukryte pod warstwami betonu, nie można było wcześniej ocenić ich faktycznej kondycji technicznej. O ile całość obiektu pozwalała na funkcjonowanie, to po rozbiórce połowy, nie zapewnia on już bezpieczeństwa użytkownikom, co potwierdziła decyzja PINB - mówi rzecznik.

- W zaistniałej sytuacji wezwaliśmy wykonawcę do pilnych prac, w trybie 24 godzinnym, tak, aby jak najszybciej przywrócić przejezdność na remontowanym wiadukcie. Jesteśmy w kontakcie z ZTM w sprawie funkcjonowania komunikacji miejskiej. Komunikacja będzie funkcjonowała zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. Dodatkowo, aby umożliwić ruch pieszy i możliwość dojścia do autobusów miejskich poleciliśmy wykonawcy, aby niezwłocznie przystąpił do budowy chodnika. Jesteśmy w kontakcie z BZRD i ZTM, ewentualne dodatkowe zmiany w organizacji ruchu będą wdrażane w miarę potrzeb i dodatkowych korekt na bieżąco, w celu zminimalizowania utrudnień dla mieszkańców. Informacje i odrębny komunikat w sprawie kursowania autobusów komunikacji miejskiej od poniedziałku, 24 października wyda w tej sprawie ZTM - dodaje.

Autor:kz/r

Źródło: tvnwarszawa.pl