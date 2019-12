Premier chce "kierowców z rodzinami" na buspasach. Warszawa ma obawy, inne miasta to przerabiały

Mateusz Morawiecki zapowiedział wpuszczenie samochodów z czterema osobami w środku na buspasy. Warszawski Zarząd Dróg Miejskich ostrzega, że skończy się to masowym nadużywaniem przepisu. Doświadczenia innych polskich miast pokazują, że nie są to obawy bezpodstawne.

Prawdopodobnie pierwszy raz w historii III RP temat buspasów trafił do expose wygłaszanego w Sejmie. Ale pomysł nie jest nowy. W ostatniej kampanii Jakub Stefaniak, kandydat PSL na prezydenta Warszawy, proponował, by umożliwić rodzinom "3 plus" korzystanie z pasów dla autobusów. Stefaniak prezydentem nie został, propozycja wróciła za sprawą Morawieckiego, który znów zasiadł w fotelu premiera.