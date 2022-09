W niedzielę Maraton Warszawski. Gdzie spodziewać się utrudnień?

W niedzielę tysiące biegaczy pobiegnie w Maratonie Warszawskim. Wydarzeniu będą towarzyszyć także inne biegi. Starty zaplanowane są z Konwiktorskiej, a trasy obejmą Łazienki Królewskie, Stare Miasto, warszawską Pragę, a także Żoliborz czy Bielany. Multimedialny Park Fontann przemieni się w strefę kibicowania.

Maraton Warszawski to rokrocznie święto biegaczy. Jako jeden z nielicznych na świecie odbywa się nieprzerwanie od 1979 roku. W tym roku w weekendowym programie przewidziane są zarówno biegi dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych. Uczestnicy rywalizować będą na dystansach: maratońskim (42,195 km) i 10 kilometrów.

Maraton totalny

Udział we wszystkich biegach rozgrywanych w ramach tegorocznej edycji zadeklarowało już blisko 8000 biegaczy z niemal 60 krajów. Organizatorzy przygotowali atestowaną, sprzyjającą rekordom trasę z punktami kibicowania oraz miasteczko biegacza w Multimedialnym Parku Fontann.

- Po dwóch latach pandemii możemy powiedzieć, że wróciliśmy w końcu na właściwe tory. Być może wielu z nas zaniechało aktywności fizycznej w tym czasie, a jeśli nie zaniechało, to nie uczestniczyło w tego typu imprezach, bo ich nie było, dlatego trzeba to odbudować - podkreśla Marek Tronina, Dyrektor 44. Maratonu Warszawskiego. I dodaje: - Potrzebny był nam maraton totalny!

Maraton Warszawski to także walka o jak najlepszy wynik. Organizatorzy przypominają, że obecnie wśród mężczyzn obowiązuje rekord Kenijczyka Sammy’ego Kibeta, który dokładnie 11 lat temu pokonał dystans maratoński w czasie 2:08:17. Kobiety, aby zapisać się na karcie historii, będą musiały pobić rekord 2:29:04, który 3 lata temu ustanowiła rodaczka Sammy’ego – Rebecca Korir.

Wymagający maraton z szybką trasą

44. Maraton Warszawski rozpocznie się na Konwiktorskiej, w pobliżu stadionu Polonii Warszawa. Start jest zapowiedziany na godzinę 9.00. - Trasa biegnie bardzo spektakularnymi trasami takimi jak Łazienki Królewskie, Stare Miasto, warszawska Praga… Bardzo się cieszę, że Fundacja i my, jako miasto stołeczne Warszawa, możemy wspólnie realizować inne przedsięwzięcia. Stąd też te trasy są mi dobrze znane, bo miałem przyjemność po nich biegać – mówi Janusz Samel, dyrektor miejskiego biura sportu i rekreacji.

Z Konwiktorskiej zawodnicy pobiegną na Żoliborz, do placu Wilsona, skąd skierują się w stronę Wisłostrady. Dalej wrócą do mostu Gdańskiego, którym przebiegną na drugi brzeg Wisły. Potem przez rondo Starzyńskiego dotrą do Namysłowskiej, gdzie skręcą do Ratuszowej. Dalej trasa prowadzi przez Wybrzeże Szczecińskie, Okrzei, Jagiellońską, Sokolą i Zamoście w okolice Stadionu Narodowego. Tam zawrócą do mostu Świętokrzyskiego.

Po jego przekroczeniu trasa prowadzi przez Powiśle i dalej przez Rozbrat, Myśliwiecką, Agrykolę i Łazienki Królewskie. Przez park zawodnicy dotrą do Gagarina, skąd skierują się na Belwederską i do Śródmieścia dotrą Traktem Królewskim. Przed placem Zamkowy skręcą w Miodową i dalej Bonifraterską znowu w kierunku Żoliborza. Za placem Wilsona zawodnicy pobiegną w stronę Bielan. Ulicami Mickiewicza, Rudzką i Lektykarską dotrą do Podleśnej i tam skierują się w stronę Wisłostrady. Zbiegną z niej za mostem Gdańskim przez Zakroczymską i Konwiktorską ponownie skierują się w stronę mostu. Przekroczą go po raz drugi. Potem przebiegną przez Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie znowu do mostu Świętokrzyskiego. Końcówka trasy prowadzi przez Zajęczą, Dobrą i Karową znowu do Wisłostrady. Meta będzie zlokalizowana przy Parku Fontann.

Jak zapowiadają organizatorzy trasa biegu zostanie zamknięta o godzinie 15.30. Ratusz zachęca do kibicowania i zapewnia, że organizatorzy będą starali się minimalizować utrudnienia w ruchu dla mieszkańców Warszawy. Niemniej w tych okolicach należy się liczyć ze zmianami w komunikacji miejskiej, utrudnionym dojazdem dla aut i tymczasowymi zakazami parkowania.

Bieg drużynowy i na dziesięć kilometrów

Znajdzie się również coś dla biegaczy, którzy nie lubią uprawiać sportu samemu. W Bridgestone Sztafecie Maratońskiej uczestnicy wystartują w 3-osobowych zespołach. Drużyna będzie musiała przebiec 3 odcinki kolejno – około 14, 10 oraz 18 kilometrów. Start biegu wyznaczony jest na godzinę 9.00 w niedzielę.

Z kolei premierowa edycja Pekao S.A. Warszawskiej Dychy to bieg zarówno dla bijących życiowe rekordy, jak i amatorów biegania, którzy chcą zweryfikować swoją kondycję. Bieg rozpocznie się w niedzielę o godzinie 9:30 na ulicy Konwiktorskiej i będzie prowadził w stronę Żoliborza i Bielan. Finisz to długa prosta prowadząca Wisłostradą, aż do mety usytuowanej na wysokości Multimedialnego Parku Fontann.

Pobiegną także dzieci i młodzież

Maratonowi będzie towarzyszył także bieg dla dzieci i młodzieży, które chcą poczuć smak rywalizacji i przede wszystkim dobrej, sportowej zabawy. Czeka na nich Mini Maraton, czyli bieg pod hasłem “Mały Wielki Bieg”. Młodzi biegacze startować będą w sobotę od godziny 11.00. Organizatorzy podkreślają, że powstał on po to, by kształtować dobre nawyki wśród dzieci i młodzieży, a także stworzyć im bezpieczną płaszczyznę do współzawodnictwa. Bieg ten podzielony jest na 8 kategorii - w zależności od wieku uczestnicy pobiegną różnych dystansach.

Zawody odbędą się w sobotę, 24 września na Stadionie Polonii. Po raz pierwszy w historii młodzi uczestnicy Mini Maratonu będą ścigać się na murawie boiska przy płynącym z trybun dopingu swoich rodzin. Limit wieku uczestników wynosi 17 lat. Dla najlepszych w każdej kategorii wiekowej przewidziano pamiątkowe puchary.

