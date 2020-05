Po zderzeniu z innym samochodem wpadł na chodnik i uderzył w rower

Do wypadku doszło przed godziną 7 przy skrzyżowaniu Ostrombramskiej z Poligonową. Jak ustalił Tomasz Zieliński, reporter tvnwarszawa.pl doszło tam do zderzenia opla i skody. Zniszczony w wypadku został też rower. - W wyniku zderzenia opla ze skodą, to drugie auto wjechało na chodnik i uderzyło w rower. Na szczęście rowerzysta w ostatniej chwili odskoczył i nic mu się nie stało - relacjonował Zieliński.