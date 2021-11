Stłuczka na Pradze. Policja: jeden z kierowców oddalił się pieszo z miejsca zdarzenia

Na Szwedzkiej na Pradze Północ doszło do stłuczki dwóch aut. Jak podała policja, jeden z kierowców oddalił się pieszo z miejsca zdarzenia.

Do kolizji doszło na ulicy Szwedzkiej kilkadziesiąt metrów przed jej skrzyżowaniem z aleją "Solidarności". - Kierujący oplem uderzył w tył toyoty. Na aucie nie widać dużych uszkodzeń, są za to utrudnienia w ruchu - pas do skrętu ze Szwedzkiej w "Solidarności" jest zajęty, bo stoją tam rozbite auta i policja - opisywał reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński.