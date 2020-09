Piesza potrącona przez tramwaj na Targowej

Na Pradze Północ doszło do wypadku z udziałem pieszej i tramwaju. Poszkodowana kobieta trafiła do szpitala. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu na Targowej.

Służby otrzymały zgłoszenie w tej sprawie kilkanaście minut po godzinie 13. Jak przekazał rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz, do wypadku doszło na Targowej w rejonie skrzyżowania z Kępną. - To wypadek tramwaju linii 3 z udziałem osoby pieszej. Na miejsce wysłano pogotowie ratunkowe, policję oraz patrol nadzoru ruchu Tramwajów Warszawskich - relacjonował.

- Potrącona kobieta została zabrana do szpitala z ogólnymi potłuczeniami. Motorniczy był trzeźwy - poinformowała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji. Pytana o to, czy do wypadku doszło na przejściu dla pieszych, zastrzegła, że nie posiada takich szczegółów tego zdarzenia.