Wodociągowcy remontują magistralę. Utrudnienia na rondzie Wiatraczna

Zmiana w organizacji ruchu zostanie wprowadzona tylko na potrzeby wykopów na rondzie Wiatraczna. Prace w tym miejscu rozpoczną się we wtorek, 26 lipca. Zostały one podzielone na dwa etapy – nocny i dzienny. W pierwszym, wdrażanym tylko w godz. 22.00-5.00, wyłączone z ruchu będą dwa pasy ruchu (skrajny lewy i środkowy) jezdni ronda pomiędzy ulicą Grochowską i aleją Waszyngtona. Kierowcom pozostanie jeden pas. Do jednego pasa zwężony będzie także wlot ulicy Grochowskiej (jadąc od strony Pragi-Północ).