Rozkopane skrzyżowania w centrum Warszawy. Prace idą pełną parą

Poruszanie się po centrum jest dziś wyzwaniem. Oprócz zmian wprowadzonych na rondzie Dmowskiego i do jazdach do niego, gdzie ubyło po jednym pasie ruchu, zwężona została ulica Nowogrodzka po obu stronach Marszałkowskiej. Ponadto wprowadzono zakazy parkowania w rejonie ulicy Widok, na Nowogrodzkiej oraz między Żurawią a Nowogrodzką.

Następnie roboty przeniosą się na Aleje Jerozolimskie. "Tam wykonawca również planuje najpierw wyłączyć z ruchu skrajne prawe pasy, a potem – skrajne lewe. Także tutaj jako ostatnia zostanie wymieniona nawierzchnia – Balzola (wykonawca - red.) chce to zrobić w jeden z weekendów na przełomie listopada i grudnia, choć ze względu na jesienną porę prace uzależnione będą od warunków atmosferycznych" - podaje Zarząd Dróg Miejskich.

Stała organizacja ruchu na rondzie Dmowskiego zostanie przywrócona na przełomie 2021 i 2022 roku. Wtedy też piesi i rowerzyści będą mogli wreszcie pokonać Marszałkowską i Jerozolimskie bez schodzenia do podziemi.

Duże utrudnienia na skrzyżowaniu Marszałkowskiej z Królewską

W centrum doszły jeszcze utrudnienia związane z przebudową skrzyżowania Marszałkowskiej z Królewskiej. Od poniedziałku 16 sierpnia skrzyżowanie jest całkowicie nieprzejezdne. Drogowcy wymienią asfalt, zwężą też Marszałkowską do trzech pasów. Zamiast istniejącego czwartego pasa powstanie azyl dla pieszych odgradzający jezdnię od torowiska. Pojawią się też osobne lewoskręty zarówno na Marszałkowskiej jak i Królewskiej.

W związku z prowadzonymi pracami kierowcy muszą korzystać z objazdów – od południa Świętokrzyską, Mazowiecką, Królewską, Moliera i Senatorską do placu Bankowego, a od północy aleją "Solidarności" i aleją Jana Pawła II i Świętokrzyską. Na trasy objazdowe zostały skierowane autobusy linii 100, 102, 106, 107, 111, 116, 128, 171, 175, 180, 222, 503, 518, 520 oraz linii nocnych: N11, N13, N16, N21, N41, N42, N44, N61, N63, N71, N91 . Drogowcy zachowali możliwość przejazdu przez skrzyżowanie tramwajom.

- Kierowcy jadący Marszałkowską w kierunku Królewskiej od Świętokrzyskiej mają do dyspozycji jeden pas i mogą dojechać tylko do Rysiej. Jadąc w drugą stronę od placu Bankowego kierowcy dojeżdżają tylko do placu Żelaznej Bramy. Największe utrudnienia są na Kredytowej i Jasnej, którymi możemy objechać wyłączony z ruchu odcinek Marszałkowskiej. Na przejazd tym odcinkiem, nawet poza godzinami szczytu, trzeba liczyć nawet około 20 minut - opowiada nasz reporter.