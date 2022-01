Pożar ciężarówki na Wisłostradzie. "Auto całkowicie się spaliło"

Na bielańskim odcinku Wisłostrady doszło do pożaru samochodu ciężarowego. Są ogromne utrudnienia w ruchu w kierunku Łomianek. Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Informację potwierdził nam Michał Konopka ze stołecznej straży pożarnej: - Około godziny 8 czwartkowego poranka do straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o pożarze samochodu ciężarowego. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, na miejscu pracują trzy nasze zastępy.

Ze zgłoszenia, która wpłynęło do straży wynika, że auto zapaliło się na bielańskim odcinku Wisłostrady, przed zjazdem na most Marii Skłodowskiej-Curie. Przed godziną 9 na miejsce dotarł reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński. - Był to niewielki, dwuosiowy samochód ciężarowy, który przewoził stalowy kontener z odpadami budowalnymi. Auto całkowicie się spaliło - opisywał Zieliński.