Otworzyli tunel pod Ursynowem. Czas na buspas w Dolinie Służewieckiej

Ratusz zapowiedział, że już niebawem w Dolinie Służewieckiej i w alei Sikorskiego powstanie ponad dwukilometrowy buspas. "Jest to możliwe dzięki otwarciu tunelu trasy S2, który przejął znaczną część samochodów z tego ciągu ulic" - zaznaczono w komunikacie.

Dolina Służewiecka i aleja Sikorskiego to trasa łączącej wschodnią i zachodnią część Warszawy. Tędy prowadzi też jedno z głównych połączeń drogowych Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa. Do tej pory ciąg ten był bardzo mocno obciążony ruchem samochodowym, zwłaszcza w godzinach szczytu. W praktyce tylko w nocy nie było tam korków, zwłaszcza że przed otarciem tunelu POW to tędy kierowany był tranzyt.

Otwarcie tunelu ulgą dla kierowców

Jak przypomniał ratusz, w zatorach tkwili tu nie tylko kierowcy aut, ale też pasażerowie licznych linii autobusowych. "W godzinach szczytu w Doliną Służewiecką, w jednym kierunku, jedzie ponad 40 autobusów ośmiu linii na godzinę (z przystanku przy ulicy Nowoursynowskiej 18 metrowe przegubowce wyruszają co ok. 1,5 minuty), które przewożą kilkanaście tysięcy osób dziennie. Niestety, z powodu trudności z przejazdem opóźniają się. Rano opóźnienia względem rozkładu wynoszą 3-4 minuty, znacznie gorzej jest w godzinach popołudniowego szczytu, gdy opóźnienia sięgają aż 6-10 minut" - wyliczyli urzędnicy. I zapowiedzieli, że teraz – po wytyczeniu pasa dla autobusów - to się wreszcie zmieni.

Dużą ulgę użytkownikom tej trasy przyniosło otwarcie ostatniego odcinka trasy S2 wraz z tunelem na Ursynowie. Tunel przejął ruch tranzytowy .Nowa obwodnica to również najszybsze połączenie Ursynowa, Mokotowa i całej zachodniej części Warszawy z Wilanowem i Wawrem. Od pierwszego dnia korzysta z niego kilkadziesiąt tysięcy aut na dobę. Dzięki temu liczba samochodów w Dolinie Służewieckiej znacznie spadła.

Nowy buspas, przystanki "na żądanie" i przejazdy dla rowerów

"Dlatego zgodnie z wcześniejszymi obietnicami miasto wykorzysta tę okazję, by ułatwić przejazd tym ciągiem pasażerom komunikacji miejskiej. Nowy buspas powstanie na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowoursynowską do ul. Jana III Sobieskiego. Zostanie namalowany w ciągu najbliższych tygodni, w miarę warunków pogodowych" - zapowiedział ratusz.

Dodatkowo już w styczniu w alei gen. Sikorskiego zostaną też uruchomione dwa nowe przystanki "na żądanie" dla linii 166 i 195. Przystanek w kierunku alei Wilanowskiej, nazwany Bergamotki 01, będzie przed skrzyżowaniem z ulicą Bergamotki. Przystanek w drugą stronę, w kierunku ulicy Jana III Sobieskiego, Bergamotki 02, będzie za skrzyżowaniem z ulicą św. Bonifacego. Przy okazji wprowadzania udogodnień dla pasażerów, poprawią się warunki dla rowerzystów. Na skrzyżowaniu z ulicą Nowoursynowską powstaną dwa brakujące przejazdy dla rowerów. Kolejne powstaną u zbiegu z aleją Wilanowską, wymaga to jednak nieco większego zakresu robót i zostaną wykonane wiosną.

Kilka zmian czeka również drogi na Ursynowie. Zgodnie z ustaleniami między GDDKiA a miastem, ciąg ulic Rosoła - Gandhi ma stanowić awaryjny objazd w przypadku zamknięcia ruchu w tunelu. "Dlatego GDDKiA zobowiązała się dostosować go do pełnienia takiej funkcji. Na dwóch przejściach dla pieszych przez ul. I. Gandhi (przy szkole przy ul. L. Hirszfelda i przy przedszkolu przy ul. L. Teligi) pojawi się sygnalizacja świetlna. U zbiegu ul. J. Rosoła i I. Gandhi powstaną dodatkowe pasy ruchu wydzielone do skrętu z południa na zachód i odwrotnie. Prace te zostaną wykonane w najbliższych miesiącach. Do ich zakończenia ciąg ulic nie może służyć jako oficjalny objazd dla tunelu" - podkreślił w komunikacie ratusz.

Przy sprzyjającej pogodzie zaplanowana jest również budowa drogi dla rowerów na ulicy Płaskowickiej, na odcinku od Pileckiego do alei KEN. "W drugim etapie trasa rowerowa wydłuży się do ul. Cynamonowej i połączy z nową drogą dla rowerów wybudowaną wraz z tunelem trasy S2" - podsumowano.

Nowy buspas na Bitwy Warszawskiej 1920 r. Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

