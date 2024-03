Gdzie powstanie nowa droga dla rowerów?

Nowa droga dla rowerów powstanie na odcinku od ulicy Nowolipki do Dworca Gdańskiego (ulica Dawidowskiego). Poprowadzona zostanie po zachodniej stronie ulicy i połączona z istniejącymi już trasami na ulicach Bonifraterskiej, Świętojerskiej, Anielewicza i Dawidowskiego. Razem będą tworzyć spójną muranowską sieć rowerową.

Razem z drogą po zachodniej stronie budowana będzie także trasa po wschodniej stronie ulicy Andersa. To realizacja projektu z budżetu obywatelskiego. Nowa droga powstanie na odcinku między ulicami Długą a Świętojerską, wzdłuż Ogrodu Krasińskich.

"Chociaż głównym zadaniem dla wykonawcy będzie budowa dróg rowerowych, to nie jedynym. Ze względu na budowę drogi rowerowej - a tym samym zmiany układu drogowego - konieczna będzie przebudowa sygnalizacji na kilku skrzyżowaniach. Przebudowę lub remont przejdą także chodniki, między innymi ten na odcinku od ulicy Anielewicza do ulicy Nowolipki. Zaplanowano również nowe nasadzenia drzew i krzewów" - zapowiadają dalej drogowcy.

Najważniejsza inwestycja rowerowa w Śródmieściu

ZDM ocenia, że budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Andersa to prawdopodobnie "największa i najważniejsza tegoroczna inwestycja rowerowa w Śródmieściu". Do tego przygotowywany jest drugi etap budowy drogi na ulicy Andersa (Nowolipki - plac Bankowy) oraz na ulica Mickiewicza (Dworzec Gdański - plac Wilsona). To kolejny krok w tworzeniu spójnej trasy rowerowej północ - południe przez centrum Warszawy.