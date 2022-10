Poważny wypadek na Służewie, kierowca był zakleszczony w aucie

W niedzielę po południu przy stacji metra Służew doszło do poważnego wypadku z udziałem dwóch aut. Jak informuje policja, trzy osoby zostały ranne. Stan jednej z nich jest ciężki.

W niedzielę około godziny 16 przy skrzyżowaniu Wałbrzyskiej z aleją Harcerzy Rzeczypospolitej zderzyły się dwa auta osobowe. Jak przekazała redakcji Kontakt 24 Komenda Stołeczna Policji, w wyniku zderzenia ucierpiały trzy osoby. - Zgłoszenie o zderzeniu aut na ulicy Wałbrzyskiej wpłynęło do nas o godzinie 16.10. Doszło do zderzenia bmw ze skodą, trzy osoby zostały ranne: kierowcy aut i pasażer ze skody. Trafili do szpitala - przekazała Gabriela Putyra z KSP.