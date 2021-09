Poważny wypadek na Mokotowie: motocyklista zderzył się z autem, nieprzytomny trafił do szpitala

Na skrzyżowaniu Woronicza z aleją Niepodległości doszło do poważnego wypadku. Motocyklista zderzył się z autem osobowym. Jak podaje policja, kierujący jednośladem został zabrany do szpitala. Był nieprzytomny. Są bardzo duże utrudnienia w ruchu.

Do zderzenia doszło na skrzyżowaniu ulicy Woronicza z aleją Niepodległości. - Motocyklista zderzył się z volkswagenem passatem. Wygląda to na dość poważny wypadek - motocyklista został zabrany do szpitala. Motocykl uderzył w bok auta i widać, że motocyklista poleciał około pięciu metrów dalej, bo tam leżą jego buty, kask i inne rzeczy - opisuje reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński.