Najechanie na Powązkowskiej. Utrudnienia przed wiaduktem nad S8

Do zderzenia doszło przed godziną 18. - Na jezdni w kierunku Maczka samochód firmy ochroniarskiej uderzył w tył audi - relacjonuje Mateusz Szmelter z tvnwarszawa.pl. Na miejscu są dwie karetki pogotowia i policja oraz pomoc drogowa.

Kierowców czekają utrudnienia. - Pas do skrętu w prawo i prawy pas do jazdy prosto są zablokowane. Ruch odbywa się po drugim pasie do jazdy prosto i lewoskręcie - ostrzega nasz reporter.