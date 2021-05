Drogowcy zamknęli zawrotkę na POW. Korki rano, korki po południu

Po zamknięciu tymczasowej zawrotki, kierowcy jadący S2 od strony Poznania, chcący skręcić na węźle Puławska w stronę centrum Warszawy, mogą korzystać tylko z ronda pod wiaduktami. We wtorek, czyli w pierwszym dniu obowiązywania nowej organizacji ruchu, kierowcy utknęli w korku. Po godzinie 8 na miejscu był nasz reporter Tomasz Zieliński. - Po zamknięciu zawrotki utworzył się ogromny korek, który rozciąga się od skrzyżowania trasy S2 z Puławską aż do węzła Lotnisko. Co prawda, samochody przesuwają się do przodu, ale wszystko odbywa się w bardzo wolnym tempie – opisywał Zieliński. Około godziny 8.30 korek miał około 2,5 kilometra długości.