GDDKiA podaje kolejny termin zakończenia budowy tunelu POW. Kiedy nim pojedziemy, wciąż nie wiadomo

31 marca miał być ostatnim dniem prac w tunelu pod Ursynowem. Ale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała kilka dni temu za pośrednictwem Twittera, że odbyło się kolejne, cykliczne spotkanie z firmą Astaldi, czyli wykonawcą tunelu. Drogowcy przekazali, że "do połowy kwietnia ma zostać ułożona nawierzchnia w tunelu, co da możliwość rozwinięcia szerszego frontu robót i zintensyfikowania prac w zakresie wyposażenia tunelu w systemy bezpieczeństwa".

"Mając na uwadze obecne zaawansowanie, należy spodziewać się zakończenia wszystkich robót jeszcze w czerwcu br. Umożliwi to przeprowadzenie niezbędnych testów i odbiorów, co w konsekwencji doprowadzi do oddania tunelu do ruchu" - podała GDDKiA w kolejnym wpisie. Ostateczny termin zakończenia kontraktu zostanie podany "po rozpatrzeniu złożonych przez wykonawcę roszczeń".