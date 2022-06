Potrącił policjantów na deptaku, trafił do aresztu

42-latek, który potrącił dwóch policjantów oraz uszkodził kilka samochodów został aresztowany. - Mężczyzna był pijany i nie miał uprawnień do kierowania pojazdami - przekazał rzecznik śródmiejskiej policji podinsp. Robert Szumiata.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na ulicy Chmielnej. - Podejrzenia policjantów ze śródmiejskiego wydziału wywiadowczo-patrolowego wzbudził kierowca czerwonego bmw. Mężczyzna bez koszulki na sobie zignorował obowiązujący w tym miejscu zakaz wjazdu i kontynuował jazdę - powiedział podinspektor Robert Szumiata. - Policjanci wydali kierowcy polecenie do zatrzymania. Zatrzymał się kilka metrów dalej. Kiedy wywiadowcy podając powód kontroli, poprosili mężczyznę o dokumenty i chcieli sprawdzić jego stan trzeźwości, ten ruszył z impetem potrącając obu policjantów. Uszkodził przy tym radiowóz, inne stojące nieopodal pojazdy oraz latarnię - zaznaczył rzecznik śródmiejskiej policji

Zatrzymany, aresztowany

Policjanci, pomimo odniesionych obrażeń po potrąceniu, próbowali zapobiec dalszej jeździe 42-latka. Funkcjonariusze chcieli wyrywać kluczyki ze stacyjki bmw i obezwładnić kierowcę wewnątrz pojazdu. - Kiedy to nie pomogło, ruszyli w pościg za mężczyzną. Do pościgu przyłączyły się natychmiast inne patrole będące w tym rejonie. Kierowca został zatrzymany na ulicy Grzybowskiej - podał. - W samochodzie, którym uciekał 42-latek policjanci, znaleźli dwie pałki teleskopowe, kilka pojemników z gazem pieprzowym, latarkę z paralizatorem oraz telefony komórkowe. Badanie alkomatem wykazało u mężczyzny prawie promil alkoholu we krwi - dodał rzecznik.