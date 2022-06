Potrącił policjantów na deptaku. Uciekając, uszkodził rower, słupki i radiowóz

Podczas kontroli trzeźwości kierowca auta osobowego potrącił policjantów na Chmielnej. Jak dowiedział się Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl, mężczyzna, uciekając, taranował wszystko, co mijał na swojej drodze.

Do zdarzenia doszło na odcinku między pasażem Wiecha a ulicą Zgoda. - Widać tu rozbitego busa firmy dostawczej, złamany rower, wywrócone betonowe słupki. Stoi też nieoznakowany radiowóz, który jest delikatnie uszkodzony. Ucierpiała też fasada jednego z budynku - opisywał z miejsca zdarzenia Tomasz Zieliński. To wszystko skutek ucieczki kierowcy bmw. Jak dodał nasz reporter, został on zatrzymany przez policjantów na ulicy Grzybowskiej, przed aleją Jana Pawła II.