Mężczyzna potrącony przez dwa samochody trafił do szpitala

Mężczyzna został potrącony przez dwa samochody w Alejach Jerozolimskich. Do wypadku doszło w miejscu, gdzie nie ma przejścia dla pieszych. Ranny trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło w Alejach Jerozolimskich, za rondem Zesłańców Syberyjskich, w kierunku Pruszkowa.

Na miejscu był Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. - W miejscu, w którym nie ma przejścia dla pieszych mężczyzna został potracony przez dwa samochody. Z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Na miejscu pracują straż pożarna i policja - relacjonował.

Policja: przechodził w miejscu niedozwolonym

- Ze wstępnych informacji wynika, że mężczyzna przechodził w miejscu do tego niewyznaczonym. Został potrącony najpierw przez jeden samochód, a potem drugi. Były to peugeot i ford. Poszkodowany trafił do szpitala. Kierujący zostali przebadani na zawartość alkoholu, są trzeźwi. Policjanci ustalają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia – przekazała Gabriela Putyra z Komendy Stołecznej Policji.