16-letni rowerzysta trafił do szpitala po wypadku na Mokotowie

Przy skrzyżowaniu Gagarina z Czerską doszło do zderzenia. Policja informuje, że do szpitala trafił 16-latek, który jechał na rowerze.

Do wypadku doszło około godziny 17. - Z moich informacji wynika, że samochód marki Skoda wyjeżdżał z Czerskiej, by włączyć się do ruchu na Gagarina. Wtedy doszło do zderzenia z rowerzystą przy przejściu z sygnalizacją świetlną – relacjonuje Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl.