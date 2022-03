Piesza potrącona na Ursynowie

W środę popołudniu na ulicy Stryjeńskich na Ursynowie doszło do potrącenia pieszej. Kobieta trafiła do szpitala.

Informację oraz zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt 24. Jak podaje policja, przy ulicy Stryjeńskich doszło do potrącenia.

- Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 14.37. Doszło do potrącenia kobiety przez samochód marki Peugeot. Kobieta została zabrana do szpitala. Kierowca auta został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Był trzeźwy - przekazała Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji.