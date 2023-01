Potrącenie pieszego na Żoliborzu

Wieczorem na ulicy Potockiej kierujący autem osobowym potrącił pieszego. Poszkodowana osoba została przewieziona do szpitala.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 17. Na ulicy Potockiej doszło do potrącenia pieszego, który trafił do szpitala. Występują tam utrudnienia w ruchu, policjanci pracują na miejscu - przekazał Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl opisał, że do zdarzenia doszło na wysokości numeru 35, poza przejściem dla pieszych. - Skoda potrąciła pieszego, który został przewieziony do szpitala - dowiedział się nasz reporter. Wskazał też, że policjanci prowadzą dokładne pomiary i fotografują miejsce zdarzenia. - Ulica Potocka jest zablokowana od Mickiewicza do Słowackiego. Skoda ma rozbitą przednią szybę - powiedział Zieliński.