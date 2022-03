Zmarła starsza kobieta przejechana na Sadybie

Kierowca samochodu osobowego potrącił pieszą na osiedlowej uliczce na Sadybie. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do wypadku doszło podczas cofania. Kobieta trafiła do szpitala. Jak poinformowała policja, 82-latka zmarła.

Do wypadku doszło we wtorek około godziny 14.45 przy Sobieskiego 60. - Na osiedlowej drodze wewnętrznej kierowca mercedesa przejechał po starszej kobiecie, która w stanie ciężkim została zabrana do szpitala. Kierowca tłumaczył policjantom, że cofając, był skupiony na lusterku i nie potrafi zrozumieć, w jaki sposób piesza znalazła się pod autem - relacjonował reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.