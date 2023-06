Potrącenie mężczyzny na przejeździe kolejowym

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy informację o wypadku, do którego doszło na przejeździe kolejowym w Rembertowie. "Prawdopodobnie ktoś wszedł pod pociąg towarowy w niestrzeżonym miejscu. Była reanimacja, a na miejscu lądował LPR" - napisał czytelnik.

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem.

Kapitan Łukasz Michoński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie potwierdził zgłoszenie. - Przed godziną 22 wpłynęła do nas informacja o tym, że doszło do potrącenia mężczyzny na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Rembertowie przy ulicy Cyrulików. Na miejscu pracowały dwa nasze zastępy, mężczyzna trafił do szpitala - powiedział strażak.